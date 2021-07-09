北市本土+19 跟進新北逆時中？柯文哲最新防疫說明

北市微解封指引。

北市開放電影院營業。

北市公布確診者足跡。

全國疫情三級警戒延長至7月26日，但指揮中心13日起開放餐飲業有條件內用，不過，新北市長侯友宜已宣布新北市不開放餐飲業內用。針對部分縣市政府有不同的規定與做法，北市府又會如何做？市長柯文哲今(9日)下午在防疫記者會中說明，脫下口罩、群聚吃飯一定擺最後，所以餐飲還是只能外帶外送。

柯文哲說，百貨、賣場、市場、夜市現階段禁止內用，教育局相關部分，校園戶外操場不開放、公托可先開放，兒童新樂園、動物園、天文館、青發處，維持暫不開放；圖書館部分，讀者不入館，預約取書分流。

至於電影院，柯文哲說，原則還是全面戴口罩、不能吃東西，避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝備，實聯制還是要做到，不會一下子開放也是慢慢開放，且戰且守。

另外，副市長黃珊珊公布案15246號足跡，時間是7/2號到內湖區舊宗郵局(16:52-17:20)、7/4號到中山區NET復興二店(18:22-18:50)，因為確診者待得時間超過15分鐘，兩場域有通知做過清消，提醒有在這時間點經過的民眾要特別留意，所有相關接觸者都在匡列，希望能及早提醒大家。

指揮中心表示，今日新增的32例本土病例，個案分布以台北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例。關於目前的市場群聚案，環南市場第2次大規模PCR篩檢2422人結果出爐，共新增3名確診、1例舊案。有關北市疫情狀況，柯文哲也會有相關說明。