鼎炫-KY（8499）今日公佈2021年6月合併營收達新台幣1.99億元，其中衡器事業整體接單及出貨動能明顯回升，惟EMI材料事業部分訂單受終端客戶產品遞延出貨影響，加上去年比較基期較高，6月營收較去年同期減少9.81％。2021年上半年累計合併營收達12.05億元，仍創歷年同期新高，較去年同期成長26.25％

鼎炫-KY表示，集團在衡器、EMI材料兩大事業持續努力擴大整體營運表現，一方面，衡器事業以外銷代工、發展T-Scales品牌之雙業務模式，今年起衡器事業營運動能已有明顯轉強，挹注上半年衡器事業較去年同期大幅成長；另一方面，隨著居家辦公、遠距教學等新生活型態已成新趨勢，挹注旗下EMI材料事業接單暢旺，雖短期受到全球原料供應及運輸產能不足，間接影響部分訂單出貨遞延，惟集團積極拓展不同領域材料接單並陸續推出新款材料上市等計畫，帶動今年上半年EMI材料事業仍較去年同期成長。

鼎炫-KY指出，集團近年來持續深化旗下EMI材料事業於NB、平板領域業務基礎，亦同步積極拓展EMI材料應用至桌上型電腦、無線充電模組、及陸系面板供應鏈等其他銷售領域，透過齊全材料產品線、一條龍垂直整合等優勢，並提升旗下中國昆山廠、重慶川揚廠產能稼動率，戮力提升EMI材料事業良好市場競爭利基，看好隨著5G技術越趨普及，帶動NB、平板等相關產品對於散熱、多工、高效率之技術需求提升，挹注EMI材料事業良好業務接單環境，有望推升集團整體營運向上動能。

展望2021年第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。看好旗下衡器事業於下半年展現強勁成長動能，除歐、美地區逐步解封，外銷代工客戶訂單仍持續回升，同時集團亦積極拓展T-Scales自有品牌於中國地區業務，耕耘中國「農改超」、「新零售」等市場商機，推動智能衡器市場滲透率逐步走升。此外，第三季步入EMI材料事業傳統出貨旺季，雖持續看好主要客戶保持良好訂單需求，惟整體出貨狀況仍需審慎觀察上游缺料狀況及貨運產能的影響。