預拌混泥車誤闖卡路橋頭破命危網友集氣。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

預拌混泥車誤闖卡路橋頭破命危網友集氣。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

預拌混泥車誤闖卡路橋頭破命危網友集氣 中央陸橋重建聲浪再起

彰化市天祥路中央陸橋下，上午9點55分，林姓駕駛預拌混泥車，因不熟悉路況與路橋高度，從南往北硬闖，轟一聲卡住，車頭被壓毀，司機更被摺疊式擠扁在駕駛座，頭顱破裂，經消防局救護人員以破壞工具拉開車體後，將駕駛救出，林男因頭部撞傷，意識不清陷入昏迷，緊急送彰化秀傳醫院搶救中，同事和網友發起集氣，一起加油！祝福早日康復。

彰化警分局交通隊接到通報後，緊急趕赴現場維持秩序，消防隊也以破壞工作，才拉開車體，拖吊運走。混泥土車是幸豐混泥土公司，駕駛才80年次，酒測值是零，研判不熟悉路況和路橋高度，釀成意外，由於駕駛意識不清，還在搶救中，不幸事故，同事發起集氣，網友紛紛加油，祝福早康復，一定要脫離險境。

初步了解，當時公司出動兩部預拌混泥土車，林姓駕駛是後車，曾用對講機問前車的同事，路那麼小能過嗎？同事回答可以，因為同事已在雲長路7-11那邊轉彎，是駛在崙美路，不知道後車同駛開進文祥路，而林姓駕駛看到前車不在前方，以為是過了陸橋下了，其實兩人說的是不同路，再加上又沒判斷，速度不太慢的硬闖過去，釀成憾事。

這起事故，不少路人不解，用眼睛看也知道過不去，但也引起質疑，對於路況不熟悉的新手，確實可能發生，現場有限高3.2公尺標誌，但很小又褪色了。中央陸橋使用30多年，曾因橋基有安全之虞，公路總局彰化工務段、縣府會勘後，有人建議拆除重建，但中央陸橋的車流大太，加上有跌路高架杹工程因素，最後採取補強工程因應，因天祥路人車多，橋基限高標誌不明顯，常有大車誤闖。