本土疫情爆發，民進黨防疫政策飽受批評。護理師出身的國民黨桃園市議員朱珍瑤表示，民進黨這次防疫表現這麼差，國民黨的支持度卻無法提高，關鍵就是國民黨拿不到關鍵數據，無法戳破隱藏黑數與隱藏傳播鏈，導致監督執政黨無法「一刀斃命」，許多防疫疏失都能被民進黨美化。

朱珍瑤今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨處理疫情不是繞圈子就是抓不到要害，如今人民為了搶疫苗，互相抨擊特權、互相爭奪排序，人性的貪婪可怕原形畢露，還給1450、網軍操弄的空間，然這一切的根源都是「疫苗不夠」。

朱珍瑤指出，桃園市確診人數常常僅個位數，表面看起來累積確診人數在雙北市之後，但是從數據來分析，可能隱藏的黑數與隱藏的傳播鏈，桃園根本沒篩檢出來。對於桃園市的疫情是否如帳面數字安全，她一直打個問號，故之前國民黨議會黨團就建議，桃園市政府應推動普篩，但民進黨無論如何都不接受，直到本土疫情大爆發，才願意引進快篩劑；她擔心全國三級警戒解封、雙北市疫情控制下來後，桃園市會不會再出現一波本土大感染。

談到國民黨的戰力與民調，朱珍瑤坦言，國民黨確實還有努力空間，但藍營執政14縣市並非無作為，尤其南投市、花蓮市等都極力爭取自購疫苗，問題是民進黨懂得控制媒體，且疫苗由中央主導，地方若用力太過恐淪1450、網軍攻擊對象，容易招致反效果，尤其民進黨往往以疫情為由管制相關數據，很多數字在野黨根本看不到，無法達到「一刀斃命」的監督之效，這是執政黨的優勢、在野黨的弱勢。至於國民黨黨主席江啟臣，朱認為，江是學者出身，路線較溫和，較欠缺媒體鏡頭前所謂「積極有效作為」，但事實上該監督、該努力的一樣都沒少。