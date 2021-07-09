台塑四寶半年報出爐，合計四寶上半年大賺約1326億元，其中台塑每股獲利達5.53元，堪稱台塑四寶上半年最會賺，南亞、台化、台塑化上半年每股則分別賺5.13元、4.32、3.31元。

台塑(1301)表示，去年上半年疫情爆發，各國陸續宣布封城鎖國，需求大幅萎縮，今年因疫苗施打逐漸普及，疫情趨緩，石化產品需求回升，因此，台塑上半年主要產品銷售量合計比去年同期增加25.9萬噸，上半年本業利益313億元，比去年同期增加263億元，大幅成長537.2%，合併稅後利益351億元，比去年同轉虧為盈，每股稅後盈餘為5.53元。

南亞(1303)上半年營運成果良好，累計合併營業額較去年同期增加675.16億元，其中銷售量差增加278.8億元，銷售價差增加396.4億，合併營業額、營業利益、稅前利益皆為IFRSs合併財報實施以來的新高，上半年歸屬母公司稅後利益為406.92億元，每股稅後盈餘5.13元，則為上市以來的歷史新高，南亞表示，電子材料產品為本公司營收比重最高的產品、占44.2%，今年以來訂單持續滿載，受惠於全球電腦及網路通訊需求大增、5G產業發展，及電動車、智慧車快速崛起，使電子材料產品營運績效大幅躍進，營收比去年上半年成長59.9%，在其他產品方面，受惠於景氣復甦，各產品營收皆顯著成長。

台化(1326)年上半年營業額年成長49.5%，歸屬母公司稅後利益為252.62億元，每股稅後盈餘4.32元，台化表示，上半年各國疫後經濟復甦，市場需求彈升，加上大陸內需及外貿帶動下，石化塑膠產品價格上漲幅度大於原料，帶動營業利益增加。

台塑化(6505)上半年合併營業額2752.72億，年增加26.6%，累計上半年自結合併稅後利益314.77億，相較去年轉虧為盈，其中歸屬母公司的稅後利益315.05億元，每股稅後盈餘3.31元，台塑化表示，上半年之營利對比去年同期之虧損，主要是上半年原油價格呈現上漲格局，產生購料與存貨利益；反觀去年同期原油價格呈現下跌格局，產生購料與存貨損失之相對差異所致；烯烴事業部分，上半年之營利對比去年同期之虧損，主要因上半年輕油價格呈現上漲格局，產生購料與存貨利益；反觀去年同期輕油價格呈現下跌格局，產生購料與存貨損失之相對差異，以及上半年主要產品與原料價差比去年同期增加所致。