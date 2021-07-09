摩根大通周四出具分析報告指出，在新興市場中，菲律賓、秘魯、哥倫比亞、南非和泰國等五個經濟體最容易受到Delta新冠變種病毒影響，主要原因在於疫苗接種率太低。

該分析報告聚焦於Delta變種病毒的傳播，以及新冠疫苗接種的速度。在某些國家，疫苗接種的速度仍不足以緩解感染率的升高。

報告指出，即使Delta變種病毒呈現出較低的住院率和死亡率，但醫療系統仍可能面臨壓力，而死亡的絕對人數也可能攀升，恐將使一些政府擴大或重啟人員流動限制的壓力升高。

牛津經濟研究院出具的另一份報告指出，由於人員流動性增加，拉丁美洲的經濟活動正強勁反彈。

摩根大通表示，預測模型顯示菲律賓、秘魯、南非、泰國和哥倫比亞的人員流動性距離回復到疫前水準最遠，而新加坡、土耳其、印度和巴西距離最近。

而在拉丁美洲，各國政府不太可能重啟或延長流動性限制。摩根大通表示，儘管該地區在面對病毒和其他阻力時展現出驚人的韌性，但就算人員流動性持續增加，但公衛情況惡化對信心造成的衝擊，仍可能使經濟成長面臨下行風險。