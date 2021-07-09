南亞科(2408)今日舉行法說會，總經理李培瑛表示，全球經濟逐步恢復成長，有助DRAM需求成長，目前看第三季價格持續上揚，毛利率可望再比第二季提升。

南亞科總經理李培瑛表示，目前看NB、伺服器、消費型等產品需求仍佳，加上5G手機提升，對第三季市況看法正面，惟仍需留意長短料狀況以及全球疫情之影響。

李培瑛表示，市場需求穩健，第三季產品價格預計持續季增以及月價格也持續向上提升，向上幅度則看市場需求以及疫情及長短料之因素，整體看法仍樂觀審慎。第三季整體市況明朗正面，第四季價格目前預估可能再漲，也可能持平。

南亞科總經理李培瑛指出，第二季市場相對庫存低，今年手機銷售回復年成長，高階手機需求不錯，中低階手機則受到開發中國家因疫情之影響，另外，下半年伺服器以及資料中心需求不錯，終端市場需求存在，但需留意供應鏈是否順利。消費型部分亦普遍不錯，數位電視、穿戴裝置等下半年需求均穩健。

南亞科預估第三季銷售量比第二季小減，主要是產能已滿載及庫存已消化；公司新製程技術10奈米進度符合預期，預計10奈米貢獻明年有機會逐季成長。

展望明年，針對美光指明年市場仍供不應求，李培瑛表示，市場整體需求存在，但需留意之因素，包括長短料以及疫情，以及供應商之資本支出是否符合預期或超乎預期。DRAM成為電子產品關鍵零組件，需求穩健，對明年整體展望審慎樂觀。

南亞科今日舉行法說會公布2021年第二季財報，營收226.37億元，季增27.7%，毛利率42.3%，較第一季大增13.2個百分點，稅後淨利為61.62億元，季增127.9%，單季每股淨利達2元。