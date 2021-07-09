神達(3706)6月營收45.24億元，月增33.7%，年增9.3%；累計H1營收234.7億元，年增為21.8%。6月營收增加主要是資料中心需求，以及車用產品穩定成長。神達6月營收創106年8月以來新高。

神達今年2Q營收為120.3億元，較第1季營收114.28億元、年增5%。法人預估神達2Q營業利益可望轉正，同時業外收益也優於Q1，估單季業外收益逾23億元新台幣，對EPS的貢獻近1.9元。換言之，神達2Q EPS應該是至少2元起跳。

神達首季受產品組合因素，加上原物料成本上揚，毛利率9.15%、年減4.13個百分點，使得營業損失達2088萬元、較去年同期損失金額略擴大，但業外收益較高，稅後淨利6.76億元、年增44%，EPS為0.57元。

展望第二季，法人認為，神達在2Q己陸續將原物料成本上揚轉嫁給客戶，毛利率有望回升，再加上2Q認列轉投資收益：如轉投資的神基(3005)旗下全資子公司Hot Link Technology Ltd.處分Pacific Metal Developments Ltd.(PMD)股權，將進帳1.01億美元，獲利9千萬美元，約逾台幣25億元，而神達約可認列8億；神達處分CONCENTRIX CORPORATION持股共359754股，每單位價格145.5美元，交易總金額達0.52億美元，約台幣1456億元，獲利共0.36億美元，逼近10億台幣。神達5月處分Concentrix後，持股比例下降至9.49%，共494萬股，帳面金額2.28億美元；另外神達還有持股美國新聚思SYNNEX Corporation，合計該2家公司對神達2Q也將約有5億元的業外挹注。