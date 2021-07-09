全球新冠疫情升溫，市場擔憂經濟復甦有變數，隔夜美股收黑。美股遭空襲，台股亦中彈。今日台股開跌87.97點，報17778.12點，盤中跌幅擴大，最低下探至17597.46點，終場跌幅稍顯收斂，下跌204.61點或1.15%，收17661.48點，成交量5428.11億元。本周下跌48.67點或0.27%，周K翻黑、連7紅止步。

今日外資(不含外資自營商)賣超417.8074億元，投信賣超6.3523億元，自營商賣超47.1275億元，三大法人賣超471.28億元。單看外資操作，外資連3日賣超，共提款573.56億元，本月來累計賣超835.9億元，今年來累計賣超4803.1億元。

盤面上，類股跌多漲少，尤以航運、陶玻均收跌逾8%、跌幅最深；僅油電燃氣、百貨、生醫、資服、通網及塑膠股有撐，分別以台塑化(6505)收漲0.92%、富邦媒(8454)收漲2.14%、美時(1795)登頂、訊連(5203)收漲3.2%、台揚(2314)收漲3.38%、三芳(1307)收漲1.65%領頭。權值股無力撐盤，股王、股后摔下王位。股王矽力-KY(6415)下挫逾5%，收3750元；股后大立光(3008)Q2財報失利，法說雜音多，股價聞訊跌約5%，失守3000元關口。晶圓雙雄ADR收跌，台積電(2330)整日於盤下震盪，收跌0.68%、報584元；聯電(2303)收跌1.69%、報52.2元。鴻海(2317)收跌1.3%、報114元。金融指標股富邦金(2881)、國泰金(2882)均收跌，拖累金融股，類股收跌0.71%。IC設計龍頭聯發科(2454)走弱，收跌0.11%、報919元。不過，IC設計概念6月營收報喜，下半年旺季續強，股價同步反映，智原(3035)、新唐(4919)及上櫃的聚積(3527)等多檔收漲停。航運股青筍筍，長榮(2603)收跌停價187元領跌，陽明(2609)、萬海(2615)也落難，均逼近跌停作收。傳產大佬之一的台玻(1802)賣壓沉重，大跌約9%。

美股走跌、台股動搖，今收盤丟失短均，航運、陶玻股成落難兄弟，電子權值股亦無能為力。觀察今日資金流向，航運資金占比41.79%，電子資金占比38.48%仍低。有分析師認為，未來國際股市如何演，及電子族群多頭指標何時現蹤，都將是影響台股後續走勢的重要關鍵。此外，群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，目前中小股題材百花齊放，車電、矽晶圓、ABF、PCB炙手可熱，亦值得留意星鏈、電動車概念及被動元件。