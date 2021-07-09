東哥遊艇(8478)6月營收超過10億元，達10.16億元，年增2.9％，是2020年1月以來單月最高；累計上半年營收23.74億元，年增15.8％，為歷年同期新高。

美國船舶製造商協會(NMMA)的統計資料顯示，美國2020年新船銷售創下13年高峰；此外，超過40萬首購族踏入遊艇休憩產業，為產業注入新活水、帶動遊艇需求。即使美國多數民眾已接種新冠疫苗，今年陸續出現的變種病毒，造成各地解封的不確定性，人們群聚的恐懼心態仍會持續，高獨立性的遊艇水上休閒活動將持續受到消費者青睞，2021年遊艇需求持續強勁。

東哥自製大型豪華遊艇在美國市場位居領先地位，近幾年東哥持續調配產品組合，在沒有新增產能挹注前，2021年上半年仍繳出亮眼成績單。目前在手訂單亦創下新高，市場買氣暢旺；且小港廠今年年底開始有產出，可進一步推升未來成長動能。