蔡英文總統今在臉書表示，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過三座寶山水庫的容量；清淤破紀錄，感謝辛苦的水利人員和國軍。
蔡總統今在臉書指出，國家有需要的時候，國軍一定會出現，這是國軍的責任，也是使命。面對台灣百年大旱，政府多管齊下，作戰了一整年，「除了經濟部水利同仁積極執行新增抗旱水源、省水措施等工作，我也下令國軍官兵協助清淤工作」。
總統說，在水庫現場，陸軍六、八、十軍團工兵群，以及工兵訓練中心的弟兄姊妹，帶著裝備、機具投入任務，在河道裡穿梭。在高峰時，一天甚至載運淤沙將近四十趟，即使汗水浸溼全身，依然戮力執行任務。
他指出，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過三座寶山水庫的容量，讓台灣未來降雨時可以存下更多水。「我除了要感謝所有投入的水利人員和國軍弟兄姊妹，也希望大家一起珍惜水資源，讓環境更永續」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。