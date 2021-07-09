蔡英文總統今在臉書表示，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過三座寶山水庫的容量；清淤破紀錄，感謝辛苦的水利人員和國軍。

蔡總統今在臉書指出，國家有需要的時候，國軍一定會出現，這是國軍的責任，也是使命。面對台灣百年大旱，政府多管齊下，作戰了一整年，「除了經濟部水利同仁積極執行新增抗旱水源、省水措施等工作，我也下令國軍官兵協助清淤工作」。

總統說，在水庫現場，陸軍六、八、十軍團工兵群，以及工兵訓練中心的弟兄姊妹，帶著裝備、機具投入任務，在河道裡穿梭。在高峰時，一天甚至載運淤沙將近四十趟，即使汗水浸溼全身，依然戮力執行任務。

他指出，從去年6月開始到今年5月為止，全國水庫總清淤量已經破紀錄，達到1650萬立方公尺，等於超過三座寶山水庫的容量，讓台灣未來降雨時可以存下更多水。「我除了要感謝所有投入的水利人員和國軍弟兄姊妹，也希望大家一起珍惜水資源，讓環境更永續」。