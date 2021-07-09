三級警戒維持至7月26日，你是否還撐得住？或者你因為工作需求，一直以來都還是要冒著外出染疫的風險，在外趴趴走？LG先前在台推出的PuriCare 口罩型空氣清淨機，無論是想要提升自己與家人防疫等級，或是想要為自己在第三級警戒降級緩步恢復正常情況後，能有足夠防護，都能好好參考。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機採用了類似LG 家用PuriCare空氣清淨機的濾網，在口罩內加入可替換式的雙層HEPA等級濾網，並結合雙淨化風扇與專利呼吸感測器 ，透過專利呼吸感測技術，可自動偵測使用者的呼吸週期與呼吸量，自動調整三段速的雙淨化風扇運轉。可自動調整的三段素風扇，會在跑步、快走等狀況下自動調整風扇馬達運轉，透過自動加速，可幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸好空氣。若是經常需要外出的消費者，想必都能感覺這項可自動調整的風扇速度，是相當貼心的特色，絕對能帶來一般醫療級口罩無法比擬的清新空氣。

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機與內部搭配使用的醫療級矽膠。（黃慧雯攝）

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機與內部搭配使用的醫療級矽膠，且需搭配墊片來使用。（黃慧雯攝）

此外，LG PuriCare口罩型空氣清淨機配備11組墊片，使用者可依使用狀況自行更換，另有1組HEPA等級濾網，約可用上1個月左右。造型上符合人體工學，內部採用醫療級矽膠，能夠緊密貼合臉部肌膚，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性，對比一般的（醫療級）口罩更能隔絕空汙；使用後醫療級矽膠可水洗或以酒精擦拭，穿戴親膚舒適又安心。外觀上也符合基本防潑水等級，在台灣多雨的氣候下，外出若是碰到雨天，使用上仍舊沒問題。

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機前端內有HEPA等級濾網。（黃慧雯攝）

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機機身有USB Type-C充電埠。（黃慧雯攝）

LG PuriCare 口罩型空氣清淨機內附配件與耗材。（黃慧雯攝）

當然由於LG PuriCare口罩型空氣清淨機搭配風扇可自動偵測呼吸頻率來提速，機身具備了 USB Type-C充電埠，機身內建820mAh電池，充2小時後即可最長使用上8小時，剛剛好可對應工作時間的需求。無論是需要在人多的地方工作，或是工作上要接觸許多人，都可考慮為自己購入，提升防護等級。

應用上，除了可提升防疫等級，由於具備比一般口罩更強的防護力與空氣轉換效率，在生活上需要天天下廚，吸了不少油煙的家庭「煮」夫、家庭「煮」婦，也都很適用；孩子備入手來孝敬父母親，絕對是孝親表現。此外，機車族在路口等候紅綠燈時，因為有多輛機車怠速時暫停的很近，空氣品質相當的差，若是想要保護自己的肺部，為自己營造更好的空氣品質，也是寵愛自己的好物。

因為LG PuriCare口罩型空氣清淨機並非一次性使用產品，因此對應疫情下的防疫需求，也推出了專屬UV-LED收納盒，利用UV-LED燈去進行消毒，收納盒內搭載小風扇，可為整體口罩型空氣清淨機以及濾網等處進行循環清潔，此設備經過德國萊茵TUV認證，可於 30 分鐘內有效去除 99.99% 細菌。此外，UV 消毒充電盒除了能夠消毒LG PuriCare 口罩型空氣清淨機外，隨身小物如手機、眼鏡等亦可放入殺菌，一盒多用更安心。同時具備磁吸式充電功能與Wi-Fi的連結功能，在配對的手機上可能看到消毒行程、濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至LG ThinQ APP。