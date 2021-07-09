美國連鎖賣場提供預約打疫苗，這樣的場景可能將在台灣出現；為加速第一線員工施打速度，家樂福表示，新北樹林店在亞東醫院協助下，將購物中心設計成為員工的疫苗施打站，期待透過店內員工小規模試辦，未來讓家樂福場域能夠成為疫苗施打點。

家樂福表示，待疫苗更充裕後，會向政府申請，爭取為疫苗施打站，如人口眾多、交通方便的新店、內湖店等，就很適合優先考慮，除了停車方便外，賣場空間夠大、動線規劃也分明，提供更多民眾能夠就近施打，協助提升社區接種量能。

政府微解封政策，賣場人潮較多，家樂福表示，台北市、新北市、基隆市及桃園市第一線員工，已完成3成以上的疫苗施打作業，希望員工安全工作、民眾安心購物。

家樂福觀察，國外量販店常設為社區施打站，這次與亞東醫院合作將樹林店購物中心安排員工專場，運用原本用餐區域的空間，分別設計報到區、施打區、留觀區，讓員工能夠就近接種疫苗，也將此次機會作為社區施打點的預演。