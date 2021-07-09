崇友實業（4506）受惠新梯完工認到，6月合併營收3.85億元，月增17.92％，累計今年上半年合併營收達20.67億元，較去年同期微幅成長0.78％。

崇友表示，6月新店央北集合住宅大樓、雲林斗六住宅社區等大型新梯及台北市萬芳醫院電梯汰舊換新完工認列，加上維修保養業務仍持續創造穩定營運貢獻，帶動6月營收較5月成長。

崇友表示，因應防疫需求持續推動手勢及語音叫車、AI人臉辨識系統、加裝空氣清淨機等電梯防疫相關產品設備業務，觀察目前整體業務表現受肺炎疫情影響仍在可控範圍內。

崇友指出，今年上半年新梯（含汰舊換新）完工、維修保養業務營收比重分別為51％、49％，至上半年維修保養台數達3.8萬台水準，創造集團良好營運現金流，汰舊換新業務仍保持良好訂單成長需求上半年汰舊換新業務銷售完工占新梯業務比重已達22％，較去年同期的19％明顯提升。

崇友指出，目前台灣第三級警戒持續延續，新梯、汰舊換新業務訂單完工認列進度仍需觀察疫情狀況，目前整體在手訂單金額仍較去年同期成長21％，有助於創造集團中長期營運成長動能。