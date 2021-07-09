防疫期間，為維持表演團隊和藝術工作者的創作動能，國家表演藝術中心（國表藝）推出「2021《藝起秀創藝》線上微型演出徵選計畫」，可獲得新台幣5萬元至20萬元不等的獎金，並在國表藝三場館官方線上平台演出。

《藝起秀創藝》計畫分兩階段進行，初選採演出企劃書面審查，至多選出30案，8月6日前公布入選名單，入選者每案獲得新台幣10萬元，作為影片製作經費。

複選則訂於8月20至22日，採「線上串流」直播方式進行，參選者將完成影片上傳於活動專屬網頁播放，評審分數即時公布，總分最高的前10名，可獲得新台幣5萬元至20萬元不等的獎金，並開放民眾上線觀賞票選「觀眾人氣獎」，作品將於國表藝中心三場館國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心的官方線上平台播出。

此外，文化部今天也宣布和國表藝三場館推出《藝Fun劇場-精采上線》線上劇院，將於10日起首播，在每週末線上播放6檔經典作品，節目包含音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、偶戲及親子劇場等。

本週末打頭陣播出的節目，包含舞蹈空間舞團的史派德奇遇記之《飛飛飛》、拉縴人男聲合唱團《從理髮廳走出來的拉縴人》、C MUSICAL製作《傾城記》、飛人集社劇團 《天堂動物園》、明華園戲劇總團《冥戰錄》、薪傳歌仔戲劇團 《俠女英雄傳》。

《藝Fun劇場—精采上線》將於7月10日至8月29日的每週六、日在YouTube頻道或各表演團隊的YouTube頻道線上播映。