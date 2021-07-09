女星郭靜純2018年移民加拿大，5月初已在當地接種輝瑞疫苗的她，時隔兩個月，9日在臉書上傳影片，表示決定提早去打第二劑疫苗，結果不小心混打「莫德納」，「我第一劑是BNT，照理說工作人員應該要先問我意願，結果給我卡片時已填寫好。」並附上一個氣噗噗的圖案。

郭靜純15年前與製作人王信貴結婚，生下一女一子，她聽何篤霖分享加拿大的孩子念書沒什麼壓力，便卸下節目《命運好好玩》主持棒，陪一雙子女赴加拿大就學，老公也跟著搬過去。今年5月郭靜純在臉書透露已在當地接種輝瑞疫苗，由於當地政策是12歲以上的青少年都可打疫苗，郭靜純13歲的女兒米娜也已接種，8歲兒子Mark則尚未施打。

郭靜純兩年前移民到加拿大。（圖／中時資料照片）

郭靜純當時更分享一支影片記錄接種過程意外插曲，由於排隊時所有民眾都被要求要換上另一款比較厚的口罩，讓郭靜純直言有點難以忍受，不僅被口罩蓋到的地方都是汗，還無法正常呼吸空氣，令郭靜純忍不住說終於體會什麼是「真正的醫療用口罩」，打趣形容：「一個可抵三個」。

今稍早，郭靜純又發出影片，宣布自己提早兩天去接種了第二劑疫苗，並曬出認證卡，工作人員照理說應該要詢問她，但她看到時卡片已經填寫好，最後誤打誤撞混打了第一劑輝瑞、第二劑莫德納，讓她直說：「不小心得到了最強配方」，但她覺得沒關係，願意實驗看看打混和疫苗會有什麼副作用再跟大家報告，最後更興奮說：「終於打完了！」

不過郭靜純也貼上有報導指出：「不同種類疫苗安全性有較大把握而以不同方式激發免疫反應可能效果更好。莫德納和輝瑞疫苗均可以有效互換，並且可以安全混合。」表示有什麼副作用會再跟大家報告。

剛打完疫苗目前狀況如何？郭靜純受訪時回應：「早上才打了第二劑疫苗（莫德納），目前只有手臂微酸感，其餘我一切正常，我還能出去上市場、整理花園做家務，所以目前並沒有任何副作用的問題。」13歲的女兒米娜上月已去接種輝瑞疫苗第一劑，她表示女兒目前尚未接到通知，但聽說9月開學前孩子們也都可以施打完成第二劑。

郭靜純也描述加拿大目前當地狀況，表示每一個省份開放的程度跟政策不大一樣，BC省（卑詩省）目前已可以不戴口罩，也開放餐廳內用、電影院、遊樂場等公共場所也都陸續開放，大家的生活已慢慢恢復正常，但前提一樣是確診人數不能上升，只要數字上升仍會有封城的可能。

而網友見了郭靜純臉書發文，紛紛回應：「BNT是最穩定的疫苗，已羨慕，我第五類都還沒輪到」、「我第一劑AZ，第二劑莫德納，第一劑的副作用比第二劑的強，但第二劑的副作用持續較多天」、「恭喜加強自身戰力，棒」，另外有同樣是輝瑞混打莫德納的過來人網友說：「我第一針打 Pfizer，第二針打Mordena... 打完第二天超睏 第三天就沒事了..不怕，沒事！」

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