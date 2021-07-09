面對外界抨擊美軍撤出將導致阿富汗走向內戰並終將淪陷塔利班之手，美國總統拜登今天動怒駁斥，聲稱一些阻礙都在意料之中、但無損撤軍計畫，還堅稱美國當初揮師目標已達成。

「華盛頓郵報」報導，這是自拜登今年4月宣布撤軍以來，首度針對此議題公開談話。拜登還承諾，基於擔心和美軍並肩作戰的阿富汗傳譯及其家人生命安全，將重新安置這幾千人，並說最早本月就會以航班撤離這些人員。

拜登在白宮發表講話之際，正值阿富汗局勢惡化、塔利班節節勝利。耗時20年的阿富汗戰爭耗費美國國庫數兆美元，陣亡約2400名美軍。

對於有人反對撤軍，拜登在身後一排美國各軍種旗幟的白宮東廳說：「我倒要問問那些希望我們留下來的人：還想讓多少成千上萬美國人子女去冒這個險？若不能合理預期會有不同結果，我就不會再把又一代美國人送去阿富汗作戰。」

自美軍開始撤離阿富汗，塔利班戰士橫掃大部分地區、包圍各省省會，而在某些案例中還毀諾，完全不放過已放下武器的阿富汗政府軍。

就在拜登發表談話之際，消息傳出塔利班已占領一條阿富汗和伊朗間的主要幹道。美國最近一份情報評估指稱，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在喀布爾（Kabul）的政權可能會在美軍撤離後的6到12個月內垮台。

美國在阿富汗的軍事行動始自2001年9月11日的恐怖攻擊，時任總統的小布希企圖剷除為蓋達組織攻擊美國提供後盾的塔利班政權。拜登的撤軍決定固然贏得兩黨支持，卻也同時招致來自兩黨的批評，他們尤其擔憂撤軍恐讓讓塔利班捲土重來並更加坐大。

「紐約時報」報導，拜登在回答記者提問撤軍相關問題，尤其反駁重蹈當年撤軍越南覆轍時明顯動怒，稱美軍這次撤離絕不會像1975年逃離西貢那般，還堅稱美國已做得夠多，足以讓阿富汗警察和軍隊有足夠能力保護他們人民的未來。

當記者問到，是否這20年戰爭在達成更廣泛目標上已失敗，拜登說：「任務沒有失敗，並沒有。」但拜登表明，阿富汗目前政府的命運以及婦女和女孩的權利，已非交在美軍手中。

拜登辯稱，這場戰爭目的不是要重建一個遙遠的國家，而是要避免像911般的對美恐怖攻擊重演以及將賓拉登（Osama bin Laden）繩之以法。拜登說，從本質上來看，這場戰爭早在10年前賓拉登被擊斃時，就該結束。

他說：「我們不是去阿富汗去建設一個國家。這是阿富汗人民自己的權利和責任去決定他們的未來，以及他們想如何經營國家。」

拜登表示，他不認為阿富汗早晚會淪陷塔利班之手，但當記者問是否信任塔利班時，拜登隨即變臉。

他動怒道：「這是個蠢問題。我相信塔利班嗎？當然不信。但我相信阿富汗軍隊的能力，當談到作戰，他們更訓練有素、裝備更好、也更有能力進行戰爭的條件。」