全台三級警戒已經1個多月，為提供民眾更多的精神糧食，台中捷運公司攜手台中市立圖書館，在綠線松竹站設置第一座「捷運自助借還書站」，總共提供約400本書籍、24小時開放借閱，1個多月來借閱次數已超過5000冊。中捷公司表示，盼營造良好的閱讀環境、讓捷運站也能飄書香。

全台中第一座「捷運自助借還書站」就設置在捷運綠線松竹站的2號出口，台中捷運公司指出，此借還書站的營運模式就像是「微型圖書館」，透過自動化連線的方式，提供民眾自助借還書，且市立圖書館也能掌握書籍已借出或在價的狀況，方便視需求補充庫藏書籍。

中捷公司指出，全台在5月19日進入三級警戒狀態，借還書站也從當天正式啟用，因疫情警戒期間，各圖書館都未開放，不少家長帶著孩子來此借書，獲得熱烈回響，台中市圖平均每天都必須到借還書站補書2次，且根據統計，從5月19日到7月7日，已有1072人到此借閱、借書量達5040本，更有人一口氣借了30本。

根據台中市立圖書館的統計，1個多月的時間，在捷運借還書站獲得最高借閱次數的為兒童繪本、幼兒文學主題類書籍，其次則為青少年文學、旅遊、職場關係、親子教養等主題書，顯示不少家長帶著孩子來借書，趁著疫情警戒期間盼培養小孩閱讀習慣。

中捷公司強調，自助借還書站設置的位置周邊相當開闊，有民眾幾乎每周來還書、借書，更有不少搭車族順道借還書。而為維持借還書站周邊防疫措施，清潔人員特別加強設施消毒作業，盼透過捷運的便利性讓民眾感受閱讀的美好。