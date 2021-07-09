韓國32歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，有著167cm的高挑身材，以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。孝敏今(9)日在社群上曬出為時尚品牌拍攝多張性感照，，火辣又性感的穿搭風格，立即吸引粉絲們的目光。

孝敏的穿搭風格一向是粉絲學習指標，她也以多變、前衛的造型在社群分享自身風格，今(9)日孝敏(朴宣映/박선영)曬出9張圖，以白色高叉泳裝為基本，在外罩一件絲質的透膚襯衫，有時又褪下襯衫曬出泳裝款式，而這件泳裝開深U高叉的剪裁讓孝敏的雪球呼之欲出，而白色基底的泳裝又帶著香檳色的線條，更能襯托出孝敏的S曲線，當孝敏席地而坐時，便露出大片雪白美腿直到腿根，一系列照片都讓粉絲狂按讚及留言。

粉絲看了孝敏連拍照後，留言表示「快把衣服穿上」、「好漂亮」、「一直都這麼美」、「好羨慕妳的身材」、「更上一層樓太迷人了」、「我想我的血很快就會乾」、「酷酷的敏」、「這些照片太致命了」、「孝敏的腿好美又性感，魅力十足，但前後身都好看又性感」、「永遠飛得越來越高」。

孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，人氣幾乎與同期出道的少女時代並駕齊驅，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA一瞬間從天堂掉到地獄，不僅天天被網友攻擊，代言工作也紛紛暫停，團員們只好各自單飛獨自發行單曲，多年後才由當時的工作人員指證沒有霸凌事件而逐漸洗刷冤屈。