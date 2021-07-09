中華職棒9日正式收到中央疫情指揮中心同意復賽的回文，目前已積極與地方政府聯繫，續朝13日復賽前進，據了解，下周二復賽首日以台南球場樂天桃猿對統一獅、斗六球場味全龍對富邦悍將機會最高。

近期台灣疫情趨緩，昨天疫情指揮中心仍宣布全台三級警戒延長到26日，但針對部分項目有條件鬆綁，中職復賽則被列入專案處理，昨天CDC已簽核同意，今天中職正式收到回文，但仍須與地方政府聯繫後，才能確定賽程。

CDC同意之前中職提出的防疫計畫，因此中職復賽將依照之前所提計畫進行，包含以桃園以南5個場地作主要比賽場地，雙北市的天母與新莊球場則要待三級警戒解除後才可能加入賽程安排。

初期中職比賽採閉門方式進行，除了不開放球迷進場、媒體到場採訪，隊職員、轉播單位及所有工作人員都必須遵守「點到點」、「團進團出」等移動方式，上述所有進到球場的人員每周也都要接受抗原快篩檢測。

據悉，目前賽程已有初步安排，首周賽程將會從5月18日延賽那周開始打，原本屬意安排澄清湖當主場的富邦可能會改至斗六進行，復賽首日以台南球場樂天桃猿對統一獅、斗六球場味全龍對富邦悍將機會最高，復賽首周比賽場地可能為斗六、台南、桃園，但最後仍需等待地方政府確認後，聯盟才會正式對外公布賽程。