疫情三級警戒，全國各級學校包含公私立幼兒園5月19日起暫停到校上課，台中市有幼兒園家長抱怨學校欲收取6、7月雜費1萬多元。台中市教育局表示，幼兒園收費中，學、雜費為入園時即應繳交費用，支用於人員薪資等人事費用及設備、場地租金等基本維運費用，確實有相關必要支出，依規定未要求退還給家長。

教育局指出，教育部已於5月28日函知各縣市政府，幼兒園因疫情停課期間暫不向家長收取按月繳交代收代辦費，如活動費、材料費、午餐費及點心費，等復課後，再依照幼兒實際上課日數比例向家長收費。

教育局表示，將確實督導幼兒園依相關規定辦理，並鼓勵幼兒園於規定範圍內，酌情給予家長優惠措施。至於學費與雜費部分，教育局說明，幼兒園收費中，學費及雜費為入園時即應繳交的費用，支用於人員薪資等人事費用及設備、場地租金等基本維運費用；防疫期間，幼兒園應配合部分家庭需求提供教保服務，確實有相關必要支出，因此幼兒園因疫情停課期間，依規定未要求退還雜費給家長。