汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結，6月合併營收5.16億元、年增46.26％，累積上半年合併營收32.49億元、年增48.68％。

和大表示，因6月受到國際車廠車用晶片供應問題而遞延出貨，加上缺工、缺料、缺櫃等因素尚未改善，導致6月營收較5月減少，但客戶需求優於預期，下半年可望受惠歐、美解封，車市銷量回升，加上晶片缺貨問題可望趨緩，帶動客戶拉貨力道，原料調漲、運費漲價、匯率波動等因素影響，和大已與客戶達成協議進行調整貿易條件及售價調漲，對下年度營運保持樂觀。

和大繼嘉義大埔美三廠下半年機台陸續到位，預計先啟動四條自動化AI智能產線，以因應客戶往後新訂單挹注，為超前部署擴增產能，和大另已標購嘉義大埔美園區土地約5500坪建廠土地，新廠目前規劃主要客戶將用於電動車減速傳動機構及真空熱處理加工作業，公司持績看好未來電動車需求，可為未來營運注入成長動能。