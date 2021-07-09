櫃買中心9日表示，巨有科技（8227）在9日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，巨有科技成立於1991年8月間，董事長兼總經理為賴志賢，主要經營業務是ASIC產品、委託設計NRE、智財元件及其他服務收入等，送件時資本額為3億3193萬元。

巨有科技2020年業績，營收3億7642萬元，稅前虧損3244萬元，稅後虧損2651萬元，每股虧損0.8元。