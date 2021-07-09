國票金控舉行股東常會，通過配發現金股利0.65元及股票股利0.35元，合計為1元，對於市場關注的銀行合併計畫，該公司董事長魏啟林表示，未來若有進一步的併購發展，會以取得所有子公司間的綜效為原則。

國票金控今天舉行股東常會，順利通過各項議案及股利配發，反應2020年不畏疫情衝擊，稅後淨利32.48億元、年成長二位數的23.51％，每股稅後盈餘（EPS）更破1元大關至1.12元。另最新公布的2021年6月自結稅後淨利5.41億元，累計前6月稅後淨利22.84億元，較去年同期成長53.29％，獲利動能續強。

國票金控於今年初純網銀子公司樂天國際商銀正式對外營業，但市場對於再併購實體銀行的傳言不斷，先前董事會通過修訂公司章程議案，增訂發行特別股條款，這次也經股東常會通過。國票金控指出，相關公司章程修訂等，主要因應該公司未來營運成長的資金需求，朝向更多元化的募資方式，同時也達到強化資本結構的目標。

魏啟林強調，有關併購實體銀行，未來有進一步協商，均會做整體通盤考量，將來若啟動併購案，均會以達到所有子公司之間的綜效為最高原則。