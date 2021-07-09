Garmin林口廠員工染疫 桃市府將說明 15:432021/07/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府對龜山某職場發布關係圖。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市新增2本土案例，其中1人為確診者家屬，另1人調查中。另外Garmin林口廠傳員工染疫，市府也公布關係圖，其中應為住桃園的父親傳給住新北，但在該公司上班的女兒，詳細狀況還需市府說明。 此外桃園市政府公布確診者足跡，包含2至6日間前往闔新藥局、新舍商旅中壢館、龍安祠。桃園市新聞處提醒民眾若曾前往，7月22日前請進行自我健康監測。 東南亞疫情嚴峻 外資降評紡織指標股 國城建設捐防疫物資 助第一線員警安心抗疫 #Garmin #林口廠 #新冠肺炎 #台灣 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3Q哥罷免照辦 國民黨轟恐淪疫情破口 04:102021/07/09 地方新聞 大馬疫情風暴擴大 多家被動元件廠 產線全停 04:102021/07/09 財經要聞 Garmin林口廠1員工確診 接觸者匡列19人 10:072021/07/09 生活 台南冷鏈物流中心5.6億經費 蘇貞昌允諾補助 13:062021/07/09 生活 黃大煒為染疫胞弟祈禱寫粵語歌想念親友 04:102021/07/09 娛樂新聞 雪梨疫情嚴峻 澳洲稱輝瑞將加速供應疫苗 13:522021/07/09 國際 憂解封離職潮 微軟發放多數員工每人1500美元獎金 13:452021/07/09 財經 贈移動式隔離艙 降消防員染疫風險 04:102021/07/09 地方新聞 高雄在地企業送暖 捐贈防疫物資助前鎮警抗疫 14:512021/07/09 寶島 微解封開放健身房超怪 醫曝3風險：哪門子專家會議 08:262021/07/09 生活 《國際社會》警戒拉最高 韓每日新染疫數再破表 10:182021/07/09 財經 生活熱門新聞 微解封可開放打麻將？陳時中轉頭找他回答 - 生活 三級警戒延長至7／26 部分場所微解封 最新民調跌破眼鏡 - 生活 六都僅台南順時中！微解封各地大不同 全台22縣市懶人包一次看 - 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 - 生活 職場》台灣最佳大學排行 逢甲、東華成績亮眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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