桃園市政府對龜山某職場發布關係圖。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市新增2本土案例，其中1人為確診者家屬，另1人調查中。另外Garmin林口廠傳員工染疫，市府也公布關係圖，其中應為住桃園的父親傳給住新北，但在該公司上班的女兒，詳細狀況還需市府說明。

此外桃園市政府公布確診者足跡，包含2至6日間前往闔新藥局、新舍商旅中壢館、龍安祠。桃園市新聞處提醒民眾若曾前往，7月22日前請進行自我健康監測。