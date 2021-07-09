葡萄王(1707)6月營收年增2.8%，三大事業體第二季表現出色，Q2整體營收25.03億元，季增26.96%、年增11.37%，上半年營收44.76億元，年增5.14%。

台灣葡萄王6月營收不畏疫情逆勢成長44.65%，2021年累計上半年年增45.52%，成績亮眼。代工業績持續暢旺，6月較去年同期年增92.26%，累計上半年年增112%，勢不可檔。自有品牌部份，在疫情延燒之際，各實體通路消費買氣雖受影響，不過主打免疫訴求如靈芝、樟芝及益生菌等保健類商品，隨著消費者自我防疫意識提升需求增加，6月仍年增28.63%。看準市場需求，葡萄王調整策略，由電銷人員主動針對自有品牌會員提供居家關懷，並配合防疫金專案，全程以線上完成訂貨，會員通路同期仍成長118%，整體保健食品類別成長74%。

上海葡萄王6月營收年增8.53%，累計上半年年增21.39%，整體營收表現符合預期。隨著上海5、6月二大年度展會的結束，目前已積極接洽新客戶，整體接單穩健，預估下半年能維持同比成長正向趨勢，全年朝預訂目標邁進。

子公司葡眾因去年5月至6月陸續有四項新品「醣利佳」、「暢且利」、「貝益潔(益生菌牙膏)」及「口腔噴劑」上市，基期頗高故今年6月YOY營收微幅減少1.98%。Q2營收19.66億元，較前季大幅增加23.03%、年增7.76%。上半年營收較去年同期幾乎持平。隨著下半年度仍有規劃新品上市，預期陸續貢獻營收，推升營業表現正向成長。