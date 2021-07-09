台塑四寶公布6月營收，南亞單月營收雙增，寫下歷史次高，其餘台塑、台化、台塑化則呈現月減年增。

台塑(1301)6月合併營業額229.38億，創歷史同期新高，月衰退5.8%、年成長55.2%，台塑表示，6月營收相較5月衰退，主要是6月有5個廠安排歲修或工檢，比5月2個廠多3個廠，產銷量減少，因此，6月PE、PP及AE銷售量，合計比5月減少1.8萬噸，影響營業額減少8.3億元，銷售價差方面，PVC價格於2021年5月漲至歷史高點，但因印度6月進入雨季，且東南亞及南亞疫情嚴峻，PVC需求減少，故台塑6月PVC價格比5月下跌8.5％，影響營業額減少5.3億元。

南亞(1303)6月營收仍維持在高峰，單月合併營收346億元，為史上次高，相較5月小幅成長0.3%，年成長66.4%，南亞表示，營收動能主要來自電子材料產品營收增加，受惠遠距上班(WFH)的趨勢不變，成為全球普遍的工作型態，刺激電腦、網通設備、家電及週邊軟硬體持續推陳出新，使南亞銅箔基板等電子材料產品維持供不應求，營收較5月進一步成長；而化工產品整體持平。

台化(1326)6月合併營業額306.92億元，月減少4.5%、年成長54.7%，台化表示，6月營收相較5月小幅衰退主要是因為PP廠6月設備定檢，銷售減少2.8億元；ARO-3廠產銷調整，減少使用混合二甲苯，影響萃餘油回售台塑化減少2.7億元。

台塑化(6505) 6月合併營業額454.92億元，月減少14%、年增加41.8%，台塑化表示，6月原油平均煉製量37.4萬桶/日，比5月平均煉製量38.2萬桶/日減少8千桶/日，加上外銷船期安排與國內因新冠肺炎疫情升溫致內銷汽柴油銷量減縮等影響，合計產品總銷售量1197.8萬桶，比5月1439.8萬桶減少242萬桶，售價方面：6月產品平均售價78.4美元/桶，比5月增加2.7美元/桶，主要係因6月比5月杜拜原油上漲5.3美元/桶，但受國內汽柴油零售價吸收增加及化學品對原油價差減少所影響，產品售價增加幅度不如原油。另外， 6月烯烴廠平均產能利用率82%，比5月之101%減少，主要是6月起烯烴一廠執行定所致，合計產品總銷售量58.4萬噸，比5月65.9萬噸減少7.5萬噸，售價方面，6月乙烯、丙烯受市場供給寬鬆影響，平均售價比5月分別減少56美元/噸、14美元/噸；丁二烯則受需求增加影響，平均售價比5月增加198美元/噸，全產品平均售價比5月減少10美元/噸。