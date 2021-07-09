全球疫情紛傳下，越南政府9日表示，針對18歲或以上民眾疫苗施打率目標，最慢2022年初時，希望能上看75%。

新冠病毒雖在越南沒有造成重大傷害，但4月下旬那波疫情，促使當地民眾急呼政府需快增疫苗接種率。

7月，越南曾出現4次，每日新確診者都超過千位的新紀錄。因此，在首都河內先實施過新的社交禁令後，9日開始，商業重鎮胡志明市也跟著執行。

在正式實施社交禁令之前，擁有900萬人口的胡志明市，民眾已有恐慌性買氣，貨架上日常生活用品幾乎被一掃而空。

同時，越南政府也強調新冠疫苗接種重要性，並將目標設定在最慢2022年初時，幫自己近億人口數中70%或75%的人施打疫苗。

9日，越南政府表示，確定可拿到1.05億劑新冠疫苗。不過，卻少於先前宣稱的1.5億劑。

到目前為止，越南已收到約600萬劑疫苗，主要都來自於世衛(WHO)疫苗共享平台COVAX。其中，已用掉約400萬劑，且大約25萬越南人打過兩次。

韓國政府統計，當地共有將近2.5萬人染疫，104位不幸疫歿。