保瑞(6472)今日股東會每股配息2元、配股2.5元，公司具備豐富的國際委託研發暨生產服務(CDMO)經驗，看好藥業專業分工未來產業趨勢，除了主力歐美市場，保瑞目前也與日本知名製藥廠簽訂生產合作案，以期擴展亞洲藥品代工主力市場，及開發更多亞洲區域市場的合作機會。

保瑞表示，加拿大廠於去年12月自GSK手中完成接廠後，雖有疫情的嚴峻考驗，今年6月仍依照原定規劃，成功完成全廠系統轉換。系統轉換的過程雖然停工期長達三週，但針對此既定的作業，也已預作準備，將6月的出貨攤提至5、7月，因此整年度出貨量不受影響。

保瑞今天也公布6月營收，6月合併營收新台幣3.66億元，年成長182.53%；保瑞表示，由於加拿大廠6月份進行系統轉換，停工時間長達三週，單月營收成長稍受影響，但原定6月出貨攤提至5、7月，全年度營運並不會受影響。

保瑞109年度合併營收為新台幣17.99億元，年成長17.67%，合併稅後淨利為新台幣5.78億元，創歷史新高，較108年成長90%，EPS 10.76元。