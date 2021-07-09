什麼樣的兼差工作既輕鬆又能坐領高薪？據澎湃新聞報導，廣東深圳某科技公司近日招募志願者捐糞便，合格捐贈者每次可獲人民幣300元（約合新台幣1300元）補助，每月可捐22次。公司人員說，經過處理的菌液樣本將用於研究疾病治療，志願者需簽下知情書。

報導稱，該工作人員表示，志願者捐贈的糞便主要用於腸道微生態研究，「我們公司是一家生物制藥公司，人體糞便有許多來自腸胃道的菌群，我們需要收集糞便來研究人類的腸道菌群，一方面也是用於制藥研究。」

不過，也並非是所有人都能直接參與這項計畫，成為捐贈糞便志願者的。

工作人員介紹，有意向的捐贈者首先需要填寫調查問卷，在經過身高、體重、年齡等基本情況以及捐贈者過往疾病史篩選後，該公司會聯繫志願者面試，對志願者的生活習慣和作息規律進行瞭解。

面試通過後，該公司還會出資安排志願者到三甲醫院（大陸醫院體系中最高等級的醫院，地位類似台灣的台大、榮總）體檢，各方面篩選通過後，公司才會開始安排捐贈。

捐贈糞便志願者的公告中要求，志願者必須是18至40歲的健康人群，以大學生優先。

對此，工作人員解釋，因為糞便收集起來後，一部分是用於制藥研究，「目前該醫藥產品還未上市，處於臨床試驗階段，我們不能把風險帶到病人身上，所以在篩選捐贈者這一塊的把關會比較嚴格。」