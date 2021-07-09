本季東京奧運仍會舉辦棒球比賽，而多明尼加在前陣子於墨西哥舉辦的3搶1資格賽中拿下門票，擊退荷蘭和委內瑞拉兩大強敵，而多明尼加本身就是棒球強國，從以前到現在陣中擁有許多大聯盟球星。

而他們打完資格賽也再次整理了正式大名單，據《NewsWep》報導，未在資格賽出現的前大聯盟重炮包提斯塔(Jose Bautista)重回陣中，原來就有出賽的「牛奶小子」卡布瑞拉(Melky Cabrera)也繼續為國家隊出戰。

不過台灣球迷可能看不到兩位熟悉身影，那就是前桃猿洋投李茲和霸能，他們這次都沒有入選正式名單，相當可惜，另外入選的球員還有日職巨人洋投桑契斯(Angel Sanchez)、梅賽德斯(C.C.Mercedes)，前中日龍投手瓦德茲(Raul Valdes)和前巨人強打法蘭西斯柯(​Juan Francisco)。

接著還有前大聯盟選手波尼法西奧(Emilio Bonifacio)、前紅人救援投手狄亞茲(Jumbo Diaz)，陣容一字排開相當豪華，而這次也是多明尼加時隔29年再次參加奧運，上一次已經要追溯到1992年巴塞隆納奧運，相信他們一定會非常期待本屆奧運會的比賽。

這次東京奧運棒球賽預賽採分組單循環、淘汰賽為雙敗淘汰賽制，預賽分組按世界排名，日本預賽與韓國確定不會在同一組，而日本、韓國、墨西哥和以色列早已取得奧運門票，加上在美洲區資格賽勝出的美國，和3搶1的贏家多明尼加，一共有6隊出戰。