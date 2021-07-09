桃園領航猿9日官方宣布，將跟上季效力SBL台灣銀行，且剛跟中華隊打完亞洲盃男籃資格賽的陳昱瑞簽約，陳昱瑞上季待在台銀交出場均6.8分、3.8籃板及2.8助攻，有了他的加盟，或許能讓最近陷入「新台灣人」戴維斯可能即將離隊風波的領航猿，暫時可以轉移焦點。

以下是桃園領航猿新聞稿內容，「桃園領航猿官方於9日宣布陣容再補強，陳昱瑞已完成簽約正式加盟，將披上桃園領航猿戰袍，為後場戰力增添更多能量。

在高中時期陳昱瑞以屏中五虎一員嶄露頭角，並在大學生涯最後一年，帶領國立體大收下隊史首冠，不僅獲選為總冠軍賽MVP，在同年更成為SBL選秀狀元，在新人年囊括新人王及最佳第六人兩項大獎。

陳昱瑞除擁有投射能力外，也長期維持良好的體能及體態，身體對抗性具備一定強度，再加上驚人的彈跳爆發力，雖僅有185公分，也能屢屢繳出扣籃美技，期待陳昱瑞能在P.LEAGUE+賽場上展現全方位球技。

對於加盟桃園領航猿，陳昱瑞表示相當期待及興奮，相信可以快速融入團隊。而加入球隊的首季目標就是盡本分、盡全力，幫助球隊衝擊總冠軍！」