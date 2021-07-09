台北市長柯文哲日前聲稱環南市場爆確診時，中央與地方開記者會是「設局」，是義和團，又說紓困8400億亂花，會記在民進黨政府8年執政，也批是民進黨分贓，蘇貞昌回應說，指揮中心已經有詳細的回應，大家都看到事實狀況，他也意有所指地說，地方不要老是跟中央嗆聲、蹭聲量，合作才對人民有好處。

蘇貞昌9日至台南玉井蒸熱場視察，針對柯文哲的「設局」說解釋，此事指揮中心已經有詳細的回應，大家都看到事實狀況。當市場群聚爆發的時候，他立刻指派陳時中部長、陳吉仲主委、王美花部長，還有王必勝執行長到現場，同時，相關的因應作為立即進行，現在也看到疫情有了控制，往好的發展最重要。

此外，柯文哲也批紓困8400億亂花，會記在民進黨政府8年執政，也批是民進黨分贓，蘇貞昌回應，所有的人民納稅錢，政府小心謹慎、非常有效地運用，也受立法院監督。

蘇貞昌說，以前瞻預算來說，如果不是有及早布置相關的水利措施，這一次這麼百年大旱，我們老早就限水，老早就各地沒有水可用。而各地的基礎建設種種，我們都看到地方政府非常努力爭取，不分黨籍，大家都搶著要。

蘇貞昌也感謝很多立法委員大家來支持相關預算，並且嚴格監督，最後通過的預算都是一分一厘用在地方、用在人民的身上。他也希望不要有太多講不了解現況，也不了解人民的需要，我們也希望大家一起合作，才是國家能夠進步的基礎。

蘇貞昌於致詞時表示，台南芒果價格在台南市政府與中央合作下，短短時間就把價格拉抬，有政府會做事、立刻做，還能馬上看到成果，地方不要老是跟中央嗆聲、蹭聲量、搏版面，不如合作才對人民有好處。