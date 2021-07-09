台中市9日本土、境外、社區快篩「3零」，已連續7天本土零確診，台中市政府表示，自7月7日至9日為70歲以上長輩、60歲以上原住民及5大專案對象施打莫德納疫苗，統計自7日至今日下午2時，快打站及醫療院所共9萬7077人完成施打，市府將持續爭取疫苗配發量，讓人人都有機會接種。

台中市政府今日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，針對這3天的疫苗施打進度，7月7日、8日2天從快打站到醫療院所加總的莫德納疫苗施打人數，共有7萬7436人；今日全市各快打站施打人數是1萬9641人，其中70至74歲長者施打人數是1萬4982人，此年齡層今天單日施打率為55％，累積總施打率為56％。

台中市連3天施打人數統計表。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府指出，從7月7日統計至今日下午2時，也就是前2天快打站及醫療院所，加上今天早上快打站的施打人數，共9萬7077人完成施打莫德納疫苗。此外，到目前為止，已有4023名孕婦接種疫苗。