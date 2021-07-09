國內新冠肺炎疫情有趨緩跡象，7月13日將微解封，交通部長王國材今視察計程車司機接種疫苗情況時指出，因應13日起微解封，更多人會出門搭車，營業車輛要加強落實清潔消毒。對於有部分駕駛還未領到紓困金，王表示已經核准使用其他紓困費用餘額挹注，今起3個工作天完成發放。

王國材與公路總局長許鉦漳今日前往計程車建國休息站，關心從業人員接種新冠肺炎疫苗情形，並關心駕駛人的狀況。王說，7月13日即將微解封，勢必將有更多民眾搭乘計程車等大眾運輸工具，為提供民眾安心的搭乘環境，也保護計程車駕駛，要請計程車駕駛務必落實簡訊實聯制及清潔消毒。

公路總局指出，每位乘客下車後，駕駛需針對車內、車外的手把、乘客座位與前方的椅背等經常性觸碰的地方進行清潔消毒，而在每日收班後，並進行全車消毒。

根據統計，7月2日至8日，雙北計程車預計施打人數1萬2750人，已完成施打1萬1458人，施打率89.9％；貨運業預計施打人數2059人，已完成施打1907人，施打率92.6％；外送平台預計施打人數5880人，已完成施打4827人，施打率82.1％。