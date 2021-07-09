中央8日宣布將「微解封」，在規範內可開放餐廳內用，不過多個地方政府並不認同，在桃園、高雄、台中等縣市之後，宜蘭縣政府也在9日下午宣布，在三級警戒期間，宜蘭縣餐飲業及旅宿業附設餐飲空間等仍不開放內用，一律外帶。

宜蘭縣長林姿妙表示，中央在8日宣布三級警戒延長，部分場域可以微解封，並授權地方政府可以視狀況微調，宜蘭縣政府經討論後決定，縣內的餐飲業及旅宿業附設餐飲空間，以及攤商、夜市、美食街等餐飲業者仍然禁止內用，一律只能外帶；另外，縣轄16個景點也維持封閉，縣管的水（海）域遊憩活動持續禁止至7月26日

宜蘭縣對餐飲業者有關防疫飲食規定上，依然堅持不能內用、只能外帶。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

另外，宜蘭雖然連續14天縣內「零確診」，但再度出現外縣市的確診個案到宜蘭活動並留下足跡，案15266是新北市通知7月8日確診的個案，她曾在7月5日中午12點許與親人一同騎機車進入宜蘭縣，大約在下午1時前往礁溪鄉某廟宇拜拜，約下午2時20分返回新北市，並未與他人有接觸，縣府衛生局已通知進行消毒，若有民眾曾到訪足跡處，出現身體不適的現象，請到社區篩檢站進行篩檢。