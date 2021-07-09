新冠肺炎本土疫情蔓延，但台灣目前面臨疫苗數量不足的問題，除立委高虹安質疑，為何越南向輝瑞藥廠洽購的BNT疫苗比台灣快速到貨外，國民黨台北市議員羅智強也表示，當台灣5月為了疫情焦頭爛額時，越南也出現大規模的感染，唯一的不同點就是越南已購買3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑7日運抵2當地，羅並痛批政府，越南行台灣不行，綠打手們再護航啊。

羅智強今（9日）在臉書發文表示，越南5月就向輝瑞談採購，6月7號簽約，7月7日首批9萬7110劑運抵越南，但台灣的BNT疫苗卻還在談，永齡基金會第一時間願買BNT時，衛福部長陳時中還用原廠授權書卡審查進度，等到民怨怒吼下，總統蔡英文才讓永齡和台積電自購，但一直到了6月底，才簽署專案採購所需的法律文，一拖就拖到現在。

羅智強指出，綠營網軍側翼的護航起手式：「你以為買疫苗跟全聯買菜一樣」？羅批評，「對，買疫苗不是買菜，但越南買得到，我們當然也可以」，光起跑點就輸人一大截，人家5月開始談，台灣7月還在談，是要怎麼跑贏越南？越南有BNT，台灣沒有BNT，是鐵一般的事實，不管網軍的風向再怎麼吹，都沒辦法改變，蔡英文網軍治國5年，台灣輸越南，綠營打手還繼續護航，以後大外宣恐怕只能寫「看好了，第三世界」，羅為此感嘆，「慘」！

針對高虹安的質疑，民進黨立院黨團在今早的記者會上表示，台灣購買BNT疫苗，相信同胞都非常清楚，包括永齡基金會、台積電、慈濟正在跟相關國家、原廠做最後確認，大家都很希望這樣善的循環疫苗，可以如期如質地進到台灣。