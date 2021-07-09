新冠肺炎疫情雖稍趨緩，但何時能夠施打疫苗，仍是國人最關注的事，許多人因為遲遲等不到疫苗，便痛批政府無能，藝人歐陽靖表示即便想保護自己好的孩子，也不會利用特權去插隊打疫苗，因為疫苗一定會到，正向樂觀的態度被網友讚爆。

歐陽靖表示疫情爆發時懷孕，當時從日本回到台灣，歷經14天隔離期，如今因為疫情失去許多工作機會，母親譚艾珍也因為三級警戒失業，好在祖孫三人在台南過著簡單知足的生活，她強調身為母親，自然想保護好自己的孩子，但無論如何都不會利用特權插隊打疫苗，也不會憑著年輕力壯搶打殘劑，未來更會教導小孩「把資源禮讓給需要的人，真正強大的人會保護弱者」。

雖然新冠病毒奪走無數人性命，歐陽靖強調只要照顧好自己的心，再恐怖的病毒也毀滅不了人的良善與價值，如今很多國家跟台灣一樣缺疫苗，但未來一定會足夠所有人施打，她舉例有許多住在美國、歐洲「重災區」的朋友，在疫苗還沒研發出來前，憑著戴口罩、勤洗手、維持社交距離不群聚，就健康活到現在，此外並非打不到疫苗就會死，呼籲所有人停止無意義的謾罵，乖乖做好防疫工作才是當務之急。

歐陽靖樂觀正向的態度，被大批網友讚爆，紛紛留言：「給需要的人先打，我們年輕人好好洗手戴口罩，等待疫苗來的那一刻」、「把疫苗讓給前線人員以及老人，不急於一時，保持社交安全距離才是上上策」、「在美國待久了，慢慢學會跟病毒共存。在大家疫苗普及、小孩也打好疫苗之前，就一樣做好防護」。

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