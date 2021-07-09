頭份市衛生所9日替70歲以上長者打莫德納疫苗，一早就湧進大批人流。（謝明俊攝）

護理人員手不停拍地替長者打疫苗，力拼一天打完4千人。（謝明俊攝）

負責裝針的護理師從一開打手就沒停過。（謝明俊攝）

頭份市衛生所力拼一天打完4千人次。（謝明俊攝）

頭份市衛生所主任徐春仕替打完疫苗後的長者進行衛教。（謝明俊攝）

頭份市衛生所主任徐春仕替打完疫苗後長者作衛教

苗栗縣9日持續對70歲以上長者施打莫德納疫苗，為了要集中快速完成，頭份市衛生所在大型餐廳宴會廳成立大型接種站，計畫力拼1天打完4千人，9日1早餐廳大門就擠爆搶打的長輩，但仍能維持秩序，多位長者打完表示至少可以安心點，但也有人擔心不知何時能打到第2劑。

苗栗縣7月6日起開放70歲以上長者施打莫德納疫苗，先由18個鄉鎮市衛生所，及疫苗接種合約醫院與診所負責施打，這部分的疫苗是由中央配發至苗栗第梯2次8400劑中，提撥其中6千劑供給70歲以上長者，全縣70至74歲長者約有2萬人，其餘無法排入人員將待後1梯次疫苗發下後，接續施打。

為了加速施打，苗栗縣衛生局9日在頭份市及苗栗市共開設3個大型接種站，其中頭份市接種站設在東北角餐廳的大型宴會廳，提供舒適的空調環境給長者施打疫苗，另1處接種站則設在頭份市興華高中活動中心，苗栗市則設在文華國小活動中心。

頭份市是苗栗人口最多市鎮，依照事先預約施打人數，70至74歲的長者約有3700人預約，另外還有75歲以上先前未施打的長者，現在想要施打的約有1300人，東北角餐廳接種站準備了8線接種線，同時施打，希望從上午8點到下午3點間，力拼打完4200人次，加上興華高中2線施打900人，總共有5千人。

許多長者衝著莫德納疫苗而來，9日1早8時開打，東北角餐廳大門口就已經擠滿人潮，雖然頭份市衛生所事先已有規畫依里別分流施打，但許多長者仍擔心打不到，所以一早就來排隊。所幸接種站已經運作多次，內部動線流暢，空間廣闊，迅速消化排隊人龍。

許多長者是由子女陪同前來，希望長輩及早打完疫苗，可以安心一點，但也有部分長者及家屬擔心，打完第1劑以後，不知第2劑能仍順利打到。