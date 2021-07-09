中央宣布三級警戒延至26日，但13日起「部分場所有條件微解封」，在規範內可開放餐廳內用，搞得許多縣市霧煞煞、不認同。基隆市長林右昌9日表示，基隆市26日前，持續禁止餐廳內用、僅限外帶，愛四路夜市可復市、但禁邊走邊吃，廟口夜市停市至26日，水域活動也禁止，風景區下午4時就關閉。

林右昌說，基隆持續關閉里民活動中心、校園操場、國民運動中心、公有運動場館，也繼續管制傳統市場、崁仔頂魚市的人流、「雙罩一套」，每14天就快篩；愛四路夜市13日恢復營業，因多為賣商品，但仍會人流管制，只允許外帶，禁止邊走邊吃；廟口夜市則停市至26日。

林右昌說，餐飲場所26日前一律禁止內用、只外帶；基隆嶼13日開放預約，24日可登島，但每日登島人數降載7成、上限840人；風景區與觀光據點13日開放，下午4時就關閉，並禁止水域活動；娛樂漁船開放與否，中央12日會討論。

「別為爽2天、多關2個月！」林右昌表示，基隆雖持續＋0，持續10天以來第8次＋0，也是北北基桃首都圈唯一持續＋0，但趨緩卻不穩定，北北桃都還有確診案，基隆仍容易受其他縣市影響，沒鬆懈本錢，從國際上看過太多慘痛教訓，「寧穩勿急、戒急用忍」，基隆案例最多還是家庭群聚，有分類為機構感染、市場感染、雙北職場帶回家感染。