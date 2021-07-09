八吋晶圓代工廠世界(5347)出貨量增加，2021年6月營收約為35.75億元，僅次於3月的新高35.84億元，比5月增加4.87%，年增24.53%。第二季單季營收首度突破百億元，達101.55億元，季增約10.62%且再創新高。

世界先進第二季營收達高標，今年1至6月合併營收約193.36億元，亦創同期新高，與去年同期相較增加20.32%。

世界先進對於第二季營運持續樂觀，實際營收達百億元以上，季增率逾一成，達成財測高標；上季法說會時，董事長方略表示，訂單能見度高，到2021年年底，公司均能維持較高的產能利用率。

世界先進董事長方略於上季法說會表示，由於客戶對晶圓代工需求持續成長，在新台幣28元對1美元假設下，預計第二季營收在98~102億元，此數字相當於季增率約6.8~11.1%，且再創新高；毛利率估在39~41%；營益率估在27.5~29.5%之間，也比第一季毛利率38.1%，營益率26.7%持續成長。

世界先進董事長方略表示，今年供不應求已是確定，業界表示緊缺會延續到2022年，他也接受這樣的看法。

世界先進第一季營收91.8億元，季增5.3%、年增17%，創歷史新高紀錄。受惠產能利用率提升及有利銷售價格，單季毛利率38.1%，較去年第四季拉升0.7個百分點，較去年同期拉升7.1個百分點，稅後淨利22.13億元，季增21.5%，年增50%，創歷史新高，每股純益1.34元。公司預估第二季營收將約98億至102億元，若以中間值100億元計，將季增約9%，再創歷史新高。第二季毛利率將約39%至41%，若以中間值40%計，也將較第一季拉升近2個百分點。