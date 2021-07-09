華碩(2357)公布6月集團營收為479億元，年增22%，再創2016年11月以來新高，6月品牌營收為452億元，年增24%。2021年第2季集團營收為1281億元，年增39%，第2季品牌營收為1203億元，年增43%。

華碩表示，第2季營收超越公司原設定的目標及市場預期，華碩與供應鏈夥伴協力達成出貨的積極成長，並帶動整體產值及供應鏈的價值提升。於2021年第2季，華碩電腦系統類產品的營收年增率超過30%，板卡類產品的營收年增率逾40%，電競手機的新產品取得高用戶認同度，推動手機營收達倍數成長。

華碩今年受惠筆電、PC和板卡等出貨均暢旺，首季財報雙率雙升，毛利率衝上22%，創下新高，營益率9.91%，單季獲利飆升至97.91億元，創下同期歷史新高，每股盈餘(EPS)達13.18元，創下單季歷史第三高和同期新高。

華碩集團今年首季營收為1161.5億元，而第2季集團營收再上一層樓，站上1281億元，季增約1成。展望第2季獲利，市場樂觀以待。