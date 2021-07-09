三家面板廠營收出爐，第2季在價格持續上揚，且市場需求旺盛下，友達(2409)、群創(3481)單季營收都衝上900億元，均創下2015年以來單季最高，彩晶(6116)第2季營收也來到2017年第1季以來新高。

第2季整體面板呈現價量齊揚，拉動各面板廠營收表現，友達6月營收再次站穩300億元，達339.37億元，月增5.7％、年增57.1％；累計第2季營收956.56億元，季增15.3％、年增50.6％，創下2015年第1季以來新高；今年上半年營收1785.96億元，年增52.4％。

出貨量方面，6月面板總出貨面積219.8萬平方米、月增2.8％；累計第2季整體面板出貨面積達640.3萬平方米，季增0.8％、年增0.2％。

群創6月營收為315.13億元，月增0.4％、年增30.3%；群創第2季營收為932.36億元，年增39.4％、季增11.2％，為2015年第3季以來單季最高；上半年營收1770.74億元，年增50.99％。

出貨量部分，6月大尺寸合併出貨量共計1257萬片，較上月增加1.2％；中小尺寸合併出貨量共計2739萬片，與上月持平。第二季大尺寸合併出貨量共計3694萬片，與上季出貨量3747萬片相比減少1.4％；中小尺寸合併出貨量共計8276萬片，較上季增加1.6％。

彩晶6月營收為25億元，月減11.1％，年增81.6％；第2季營收80.7億元，季增2.3％、年增120.6％；上半年營收159.54億元，年增125.54％。

出貨量方面，6月中、小尺寸面板出貨量為3617萬片，較5月增加2.9％；大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量27.2萬片，較5月增加約1.3％。

第2季中、小尺寸面板出貨量為1億783.2萬片，季增25.2％、年減14.4％；大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量為71.6萬片，季減24.8％、年增26.6％。