最新公布的官方數據顯示，英國5月經濟反彈力道放緩，令人擔心其走出防疫封鎖後的復甦強度，並顯示該國汽車製造業仍然苦於全球晶片短缺。

英國國家統計局（ONS）公布，5月國內生產毛額（GDP）月增0.8%，遠不及經濟學家預估的月增1.5%。

雖然英國經濟連續第4個月實現增長，但與2020年2月疫情爆發前的水準相比仍然下滑3.1%，也比4月的成長速度放緩。4月GDP成長率從先前公布的月增2.3%下修至2.0%。

數據發布後，英鎊小跌。

在截至5月的三個月期間，英國GDP較前3個月成長3.6%，亦不如經濟學家預估的季增3.9%。

與去年5月英國首度進入防疫封鎖時相比，GDP大幅成長近25%。

英國央行預估今年國內經濟成長率將達到7.25%，創下1941年二戰期間以來最強勁的擴張。

去年英國GDP暴跌近10%，創下300多年來最嚴重的衰退。

英國自4月起開始放寬非必要零售商、美髮院、酒吧和餐館的限制措施，並自5月起開放餐旅業的室內服務。

英國商會經濟部門主管Suren Thiru表示，經濟增長急劇放緩，顯示隨著解封初期的提振逐漸消退，經濟復甦失去了一點動能。

此外，官方數據顯示，英國舉足輕重的服務業產值較4月成長0.9%，其中住宿和餐飲業大幅成長37.1%。工業產值月增0.8%，而受到5月多雨影響，營建業產值下滑0.8%。

ONS並表示，受到全球晶片荒影響，英國汽車製造業5月產出創下2020年4月以來最大跌幅。

在新冠疫苖快速普及後，英國首相強生已宣布將於7月19日全面解除第三次封鎖措施。