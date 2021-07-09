中央疫情指揮中心宣布13日起開放餐廳、百貨公司美食街內用，新北市副市長劉和然今在防疫記者會表示，新北「以管制為原則，放寬為例外」，不跟進內用，未來會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討，12日會公布可開放場所；19日會再做下一波檢討開放。

劉和然說，其實很多熟悉行政的同任看到中央公布的指引心裡很擔心，認為不是解決問題反而是爭議的開始，畢竟民眾很很期待，中央是否有比較完整討論作為，但昨天過後發現很多期待是落空的，後來發現中央公布解封標準前後矛盾。

劉和然質疑，為何中央規定室內5人不行？上學不行？卻開放電影院等場所，這樣的矛盾邏輯讓民眾失去信心，認為不論是解封或加強管制都是重大宣示，需跨部會整合，很多政策都是中央統一規範，希望中央要有承擔精神，解決問題態度。

目前新北市餐廳、市場、夜市、小吃店、美食廣場與超商仍禁止內用，持續關閉場館包括圖書館、電影院、藝文中心、學校操場、國民運動中心與公有運動場館，博物館、藝文園區室內也不開放，戶外容留人數降載40％，景區實施人流降載。

劉和然說，新北將會分階段、分梯次開放，下周將再啟動疫情觀察，19日進行檢討下一波開放場所。