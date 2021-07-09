台中市府主計處公布6月消費者物價指數為104.51，較5月上漲0.31％；較去年同月上漲1.69％。6月營造工程物價指數為125.89，較5月上漲1.67％，較去年同月上漲15.33％

主計處表示，6月CPI較上月上漲0.31％，主因天氣晴雨交錯劇烈，葉菜類蔬菜保存不易致供量減少、油料費隨國際油價調漲、肉類、國際機票、電腦、寵物及其必需品(含設備)與家庭用具價漲所致；但外食費因疫情影響降價促銷、家事服務費節後回穩、藥品及保健食品與女用夏季服飾優惠增加且檳榔因疫情影響需求價跌，抵銷本月漲幅。

6月CPI 與去年同月比較上漲1.69％，主因油料費、機票、肉類、水果、檳榔、人身保險費、教養費用、房租及成衣價漲所致；但電費、醫療費用及鞋類價跌，抵銷部分漲幅。

檢視7大類指數，交通及通訊類上漲8.01％，主因油料費反映國際油價及機票價漲，分別上漲27.83％與32.65％所致。食物類上漲1.98％，主因肉類及水果調漲，分別上漲6.32％與6.96％所致。

雜項類上漲1.15％，主因檳榔價漲及人身保險受金管會調降責任準備金利率影響調漲保費，分別上漲22.48％與3.48％所致。衣著類下跌1.15％，主因鞋類優惠幅度增加，下跌8.25％所致，但成衣優惠幅度減少，上漲 1.46％，扺銷部分跌幅；醫藥保健類下跌0.88％，主因醫療費用調降，下跌1.75％所致。

此外，今年6月CCI為125.89，較5月上漲1.67％，主因為鋼筋價漲，以致金屬製品類上漲4.24％。另因施工架租金價漲，以致機具設備租金類上漲0.46％所致。