中汽協9日公布數據顯示，大陸6月份汽車銷量為201.5萬輛，年減12.4％，新能源汽車銷量則為25.6萬輛，年增139.3％。

中證網引述中汽協表示，6月汽車市場產銷較2020年同期下降，商用車降幅大於乘用車，但新能源汽車與出口依然表現強勁，汽車企業出口15.8萬輛車，年增154.5％，銷量刷新歷史紀錄。2021上半年大陸汽車累計出口82.8萬輛車，年增114.7％。

從上半年市場情況來看，乘用車在晶片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響下，銷量依然超過1000萬輛，新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平，其中純電動汽車累計銷量超過100萬輛。

動力電池方面，大陸動力電池產量共計15.2GWh，年增184.3％。其中，三元電池產量7.4GWh，占總產量48.4％，年增133.6％。磷酸鐵鋰電池產量則為7.8GWh，占總產量51.2％，年增256.4％