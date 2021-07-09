中華汽車（2204）自結，6月合併營收21.80億元、年減19.01％，累計上半年合併營收161.95億元、年增9.59％。

中華車解釋，6月合併營收減少係因受疫情嚴重影響買氣，單月新車內銷量年減約1500輛所致；上半年合併營收較去年同期增加，則因為上半年台灣車市對於商用車需求仍在，且在中華車1月推出2021年式Eclipse Cross、4月推出Outlander PHEV車型、6月再推出e-VERYCA安全進化車型的情況下，讓中華車上半年新車內銷量較去年同期增加約1100輛（由2.15萬輛增加至約2.27萬輛）。

中華車指出，國內車市受到5月中起疫情快速升溫、6月整個月全國實施三級警戒的影響，6月車市較去年同期大幅衰退近33％。在整體市場大幅衰退的情況下，中華車相對抗跌 銷售衰退低於其他車廠；6月整體領牌數3441輛、月減13.7％、年減25.2％；6月市占率12.3％，較5月的11.6％及去年同期的11.1％成長。

中華車表示，雖主計總處公布台灣第一季GDP 8.92％為近十年來最高，但仍需密切關注車用晶片缺貨及台灣疫情對下半年汽車市場的影響。基於去年的經驗，且中華商用車持續熱賣，代表台灣商家對疫情過後的市場成長是樂觀的，中華車相信疫情控制後消費動能將會回復。