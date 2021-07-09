高雄市鳳山區一名邱姓男子，因不滿鄰居長期在頂樓焚燒紙錢，屢次偷拍向環保局檢舉空氣汙染，反而遭到鄰居報警，被警方依違反社會秩序維護法第89條「無正當理由跟追他人」裁罰3千元，經邱男不服提出聲明異議，鳳山簡易庭法官判定，邱男的偷拍有理由，因此撤罰。

判決書指出，邱姓男子居住於高雄市鳳山區，經常於家中嗅聞到刺鼻且不舒服的氣味，探詢後才發現是隔壁鄰居於頂樓焚燒紙錢所造成，且認定該鄰的行為已造成空氣污然，影響住家周圍空氣品質，因此屢次拍照蒐證，並向高雄市政府環保局檢舉。

然而，該鄰居不爽被檢舉，進而追究檢舉人的偷拍行為並報警，警方到場之後，以違反社會秩序維護法第89條，無正當理由跟追他人，經勸阻不聽者，依法向邱男裁罰3千元罰鍰，邱男收到罰單後，相當不滿，遂提出聲明異議。

鳳山簡易庭審理時，法官指出，邱男拍下的檢舉照片是站在自家門口，朝斜對面鄰居家拍攝，且該處屬於公眾能自由通行之處，另外，邱男所拍攝的照片用於向環保局檢舉，為正當理由，依照比例原則，難以認定需要以公權力懲罰邱男，因此決定撤銷罰單，裁定不罰。