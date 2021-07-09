東大門夜市微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮餐飲業微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮藝文場館微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮藝文場館微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮藝文場館微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮運動場館微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮遊憩場所微解封指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

三級警戒將延長到26日，中央流行疫情指揮中心同時也「微解封」部分場所，由於鬆綁措施些許複雜、矛盾，花蓮縣政府經詢問、討論後，13日將配合「微解封」政策，除開放藝文場所、戶外景區、及餐飲內用外，東大門夜市也將重新開放，不過每時段將會控管人數，且一律採取外帶。

縣長徐榛蔚表示，中央流行疫情指揮中心8日公布13日至26日的「微解封」措施，不過當中有許多矛盾之處，讓地方政府在執行時有所困難，經詢問了解後，13日起，將配合開放部分場所，包含東大門夜市及小吃店等餐飲場所。

為避免Delta病毒的超強傳播力，徐說，東大門夜市13日僅恢復非遊戲類的攤商營業，一律採取外帶，業者必須佩戴雙層口罩，夜市只開放中山路、重慶路及自由街共3個出入口，同時也會擺設紅外線體溫偵測儀量及人流監測系統，每時段僅能容納2500人；另外，夾娃娃、玩遊戲等攤商雖不開放，不過疫情期間，店家可向申請暫時變更營業項目，不過仍須遵守夜市非遊戲類的管理措施。

室內餐廳、小吃店等餐飲部份，徐榛蔚說，從業人員須落實每日健康管理監測，穿著工作衣帽、佩戴雙層口罩等，外場人員則佩戴雙層口罩及面罩，同時加強環境清潔消毒，尤其是廁所，店內用餐距離保持1.5公尺以上梅花座或使用隔板，提供套餐及餐具，減少顧客移動，門口擺設洗手設施，要求顧客落實實聯制。

藝文場館場館部分，如電影院、圖書館、慶修院級檢察長宿舍等，皆採人流控管並不開放接觸性設施，而戶外景區，如七星潭跟太平洋公園等，僅開放草原區，海域沙灘區仍嚴禁進入。

不過縣府秘書長張逸華除建議中央健身房等運動場館的開放指引應更明確，他也質疑，部分場所適度鬆綁，卻無開放短期補習班及安親班，若家長回到職場，小孩卻因放暑假而在家，難免會心有掛念，建請中央考量是否能適度開放。

此外，花蓮遠雄海洋公園也預計在13日開園營運，因應中央指引，屆時園區內每日同時段的人數上限為4800人，且暫停遊行、解說節目，夜未眠體驗等人與人之間較近距離的群聚活動，同時也不開放水域設施，並鼓勵民眾採電子票券等非接觸的購票入園方式。